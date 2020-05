Lidé jsou naštvaní jsou i kvůli tomu, že zaměstnanci Škoda Auto mají k dispozici linky, které je dopravují do práce. Za obnovení místní dopravy bojují dokonce prostřednictvím petice, na které bylo v posledním dubnovém dni přes sto podpisů.

Za návrat autobusů do ulic města se postavili v anketě na sociální síti i mnozí čtenáři Deníku. „Možná by měly autobusy jezdit v omezeném režimu, ale jezdit by měly. Jaký rozdíl je mezi cestujícím v autobusu a nakupujícím v marketu?“ napsal Dalibor. V dalším příspěvku by čtenářka Jana uvítala alespoň pár spojů do příměstských částí.

ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Někteří lidé naopak omezení chápou jako nezbytné. „I kdyby jezdila městská, radši bych šla pěšky. Nakazit se nehodlám,“ napsala ve svém komentáři Beáta.

Dopravní podnik sice na současné situaci tratí, ale zároveň se proti ní nestaví s pochopením, že jde o zdraví obyvatel. „Nejezdíme z rozhodnutí pana primátora, že městská hromadná doprava je maximálně rizikové místo pro šíření koronaviru,“ uvedl jednatel Dopravního podniku Mladá Boleslav Tomáš Pacák.

Podle ředitele dopravní společnosti Marka Džuvarovského je Mladá Boleslav typem města, ve kterém je odstávka možná, zejména díky jeho rozloze. Na spoustu míst lze dojít pěšky, i když zamířit z jednoho konce města na druhý je už pořádný výlet.

„Nikdo teď není schopen říci, jestli se rozjedeme v horizontu dvou nebo pěti měsíců. Jsme jediní v republice, ale má to smysl,“ poznamenal Džuvarovský.

Dopravní podnik aktuálně nemá žádné příjmy z prodeje jízdného.

Za měsíc eviduje propad tržeb téměř tři miliony korun. Některé výdaje se snížily, například za palivo nebo mzdy. Řidiči, kteří nyní zajišťují alespoň škodovácké svozy, byli doma za 70 procent platu, autobusy stály a podnik za ně neplatil povinné ručení. Nyní platby pokračují, kvůli možnému vandalismu. Parkuje se totiž na otevřeném prostranství.

Na kompenzaci od státu firma nemá nárok, protože provoz nebyl přerušen nařízením vlády.