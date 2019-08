Primátor Mladé Boleslavi a senátor Raduan Nwelati popsal, jak to bude s úvěrem na velkou a nákladnou stavbu. „Již dříve zastupitelé odhlasovali, že se na stavbě parkovacího domu bude město podílet, právě i z toho důvodu, že z dvaceti procent ho budou využívat obyvatelé města, především ti, kteří bydlí v okolí. Z osmdesáti procent pak bude využíván pacienty a zaměstnanci nemocnice," popsal Nwelati.

Úvěr si nemocnice bude brát u Komerční banky a vyjde na 190 milionů korun. Mladá Boleslav bude tedy ručit za cca 38 milionů korun, zbytek, tedy 152 milionů bude v dikci středočeského kraje.

„Parkovací dům v nemocnici bude osmipodlažní a disponovat bude 640 parkovacími místy. Aktuálně je projekt ve fázi výběru zhotovitele, stavba by měla začít letos na podzim a trvat by měla 10 měsíců," popsala mluvčí města Šárka Charousková. Nemocnici by tam měl odpadnout problém s nedostatkem parkovacích míst. Dům pak bude spravovat městská firma Parkovací domy.

Návštěvníci nemocnice budou moci své automobily po dobu výstavby nechávat na náhradním parkovišti, které Boleslav zřídí ve vnitrobloku Slovanka, které zřizuje Mladá Boleslav a nemocnici jej pronajme.