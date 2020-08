Podle starosty Mnichova Hradiště Ondřeje Lochmana se jedná o nejvíce nebezpečnou křižovatku, která se v katastru města nachází. A tak se starosta zajímal o možnosti vybudování okružní křižovatky.

Dohoda s krajem, kterému komunikace patří, nakonec také vznikla a začala se projektovat okružní křižovatka. Kvůli zamýšlené stavbě navíc na městském úřadu proběhla schůzka zástupců města a kompetentních lidí z příslušných odborů Krajské správy silnic.

Zdroj: Deník / Zuzana Kodrlová Zelenková

„Na společné schůzce bylo dohodnuto, že se opravovat nebude, protože se bude stavět kruháč. Pár dní na to přes křižovatku jedu a byla tam fréza. Na Krajské správě mi řekli, že opravu zadal někdo třetí z jejich organizace. Přitom kdyby byly peníze a dokončila se projekce, tak by se v příštím roce bývalo mohlo stavět," podotkl Ondřej Lochman. K výstavbě ale jen tak nedojde, silnice je totiž podle Lochmana v záruce a po tři roky se do ní nesmí zasáhnout. Nejdříve zde může začít výstavba v roce 2022, nebo spíše až v roce 2023, hotovo však mohlo být výrazně dříve.

Podle Zdeňka Škalouda vedoucího Odboru dopravy Středočeského kraje šlo jen o nutnou opravu. „Je zcela běžné, že v průběhu přípravy investiční akce jsou na pozemní komunikaci prováděny souvislé opravy, neboť investiční příprava probíhá několik let a není možné ponechat pozemní komunikace v havarijním stavu," tvrdí Škaloud.

Kraj dále říká, že v případě stavby nové okružní křižovatky bude dotčeno pouze 80-90 m² silnice, jenž by bez této souvislé opravy musela být opravována pouze provizorně cestou údržby s vyššími celkovými náklady v časovém horizontu, zejména s ohledem na vyjeté koleje, kde nelze v zimním období provádět kvalitní údržbu-pluhování. Podle Škalouda také bude možné realizovat stavbu okružní křižovatky po zajištění pravomocného stavebního povolení a zajištění finančních prostředků.

Aktuálně není jasné, kdy se začne se stavbou kruháče. Dopravní nehody jsou zde však časté. Ačkoli kraj tvrdí, že se zde v posledních 13 letech bouralo pouze dvanáctkrát, policejní statistika je neúprosná, a to ne každý nehodu nahlásí.

„Na křížení silnice 268, nájezdu a sjezdu na dálnice D10 u benzínky evidujeme od 1. června 2019 do současnosti sedm dopravních nehod," uvedla mladoboleslavská policejní mluvčí Lucie Nováková. Úskalí této křižovatky pak policie spatřuje v její rozlehlosti. „Pro řidiče je náročná pro orientaci v prostoru," doplnila Nováková.

Tedy i Policie ČR vidí tuto křižovatku jako značně problematickou. Dopravní inspektorát se navíc vyjadřoval v územním řízení na projektu kruhového objezdu a chtěl ještě více než kruháč. „Dále jsme navrhovali úplné nasvícení křižovatky," připomněla Nováková.