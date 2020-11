Dálnice D10: z Prahy do Mladé Boleslavi možná povede šest pruhů

Novinku pro Boleslavsko plánuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Dálnice D10 by mohla v budoucnu mít o dva pruhy více. Projekt na rozšíření dálnice z čtyřpruhé na šestipruhou ŘSD poslalo úřadům do zjišťovacího řízení. To začíná jen krátce poté, co byl dokončen další nový most přes dálnici v Benátkách nad Jizerou, který na rozšíření dálnice není připraven.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Bílek