Práce na rekonstrukci povrchu vozovky silnice I/16, kde se v uplynulých dnech práce soustředily do 1500 metrů dlouhého úseku mezi křižovatkou u Obchodního centra Olympia a křižovatkou s odbočkou na obec Řepov, pokračují podle harmonogramu. „Rekonstrukce bude ukončena podle plánu v neděli 9. srpna ve večerních hodinách,“ uvedl Buček. V pondělí již silnice s novým povrchem bude podle jeho slov v tomto úseku otevřena bez jakýchkoliv omezení.

„Odpadnou objízdné trasy při cestě do Jičína a opačně,“ ujistil, že jezdit by se již mělo bez komplikací a s nimi spojeným zdržením. Aby zde komplikace byly co nejmenší – a to včetně dopadů na dodávky materiálu do blízkého průmyslového areálu – práce ŘSD naplánovalo na období celozávodní dovolené v mladoboleslavské automobilce.