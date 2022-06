Z chátrající Pluhárny má vzniknout nábytková banka i komunitní centrum

Trochu překvapivou formu využití může mít po chystané rekonstrukci nyní chátrající objekt Pluhárny v Mladé Boleslavi. Suterén dřívějšího průmyslového objekty by mohl být využit jako nábytková banka, která by pomáhala sociálně slabším a těm, kteří nedosáhnou na důstojné vybavení domácnosti. V dalších částech objektu by podle vedení magistrátu mohlo vzniknout komunitní centrum pro všechny generace využívané třeba pro pořádání kulturních akcí. Část by také mohly využít sportovní oddíly ping pongu a juda.

Bývalý průmyslový objekt může mít hned několik využití. Nejprve však město nechá opravit střechu. | Foto: FB Pluhárna