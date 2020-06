Desítky odvážlivců se v červnu roku 2010 pokusily na kole přejet úzkou lávku na rybníku. Mnozí si nabili nos.

Přejezd rybníčku uprostřed obce Lhotice u Mnichova Hradiště. | Foto: Bára Macková

Je to jednoduché. Tedy: zdá se to být jednoduché. Prostě sednete na kolo, párkrát šlápnete a pak zase sesednete. Když máte štěstí, za chvíli vám naloží do rukou sud piva.