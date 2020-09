Pivo teklo proudem už od patnácté hodiny odpolední, a to dokonce v osmnácti různých druzích. Samozřejmě, jako na každé správné pivní slavnosti, ani tady nechybělo dobré jídlo a ještě lepší muzika.

Obavy, že se lidem nebude chtít vážit cestu na Krásnou louku, kam se akce přesunula z Výstaviště (to v roce 2012 procházelo rekonstrukcí), se ukázaly nakonec jako liché, do areálu u Jizery proudily davy lidí, nechyběly ani rodiny s malými dětmi.

Stejně jako na loňském prvním ročníku, i letos vystoupila kapela Steamboat Stompers, zahráli ale i další muzikanti, například Jazz Paluba, vystoupila taneční skupina Premiér i orientální tanečnice Shareefa.

Návštěvníci ocenili zejména to, že se nikde netvořily neúnosně dlouhé fronty, přestože zájem o pivo byl pochopitelně velký. "Byl jsem na Septembere festu i vloni, ale tady mi to přijde lepší, lidé se tu tak nějak rozprostřou a nemáte pocit stísněnosti. Pivo je samozřejmě výborné, ale to bylo loni také," prohlásil jeden z návštěvníků, Adam Staněk z Kosmonos.

Na své si přišly samozřejmě také děti, kterých bylo v areálu několik stovek, úspěch měly zejména skákací hrady a jízda na ponících.

Šárka Charousková