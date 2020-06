Z ARCHIVU: Letištěm zněl zvuk letadel i kapel

Maxim Turbulenc to v roce 2009 jako první pořádně rozjeli na Prvním aerofestivalu na letišti v Mladé Boleslavi. Prostor pod pódiem patřil v tu chvíli především dětem, které mezi prvními dorazily do areálu letiště. Kromě toho na děti také čekala řada her. Zařádit si mohly i na několika nafukovacích skluzavkách.

První aerofestival v Mladé Boleslavi. | Foto: Deník/ Tomáš Ježek

Staropražské písničky si společně se skupinou Pohoda broukala většina přítomných lidí. Stovky lidí přilákaly také další známé hudební skupiny – Plavci, Visací zámek, Děda Mládek Illegal Band či Motorband. Ten nahradil skupinu W.I.X. s Lubošem Odhánělem. Po celou dobu festivalu mohli lidé obdivovat i řadu letadel. Několik z nich mohli vidět přímo za letu. Koho nelákala velká letadla, měl možnost pilotovat letadla zcela jiná – jejich zmenšené modely. Nejeden dospělý se tak během chvíle vžil do svých dětských let. Návštěvníci měli možnost využít i vyhlídkových letů nebo zhlédnout seskok parašutistů.

Autor: Redakce