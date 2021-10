Mohou nyní Škodováci odjet za rekreací, naplánovat si krátkodobou brigádu či se věnovat jiným vlastním zájmům – nebo musí čekat doma, zda jim zavolá šéf povolávající je zpět do práce? Případně být připraveni dostavit se do určitého termínu? Odboráři podle Povšíkových slov zaměstnancům přímo neříkají, že nyní je možno někam odjet – nicméně Škodováci mohou při spřádání plánů do konce října počítat s tím, že je šéfové do zaměstnání povolávat nebudou. Od listopadu znovu nastoupí, a to zřejmě hned 1. 11. na ranní směnu.

Do konce října vynucené volno platí

„Zaměstnanci vědí dopředu, jak dlouho budou doma; to se teď zhustilo na dva týdny,“ řekl Povšík Deníku k plánům do konce října. „Pokud se rozhodnou, že v té době někam pojedou, je to pro ně bezpečné – vědí, že v této době je povolávat zpět nebudeme,“ konstatoval.

Na pátek 22. října je sice ve firmě plánována pravidelná roční inventura, ta se však zase příliš velkého počtu zaměstnanců netýká. A ti pracovníci, kteří ji budou dělat, už to vědí; ostatně se prý svým mistrům sami dobrovolně přihlásili. Tak to chodilo i v minulých letech, kdy se tato inventura prováděla v době běžného provozu v rámci přesčasů (stejně bylo nutné závody uzavřít, aby se zastavil pohyb aut) – s touto prací je totiž spojena odměna navíc. „Chodí rádi,“ poznamenal Povšík.

S volnem pro poslední říjnový pátek (29. 10.) už navíc zaměstnanci počítali dopředu. Bez ohledu na současná opatření se totiž ve firmě plánovala hromadná dovolená. Tak je to ve Škodovce zvykem: spojit takto víkend se státním svátkem koneckonců bylo předem plánováno i před měsícem – v souvislosti s 28. zářím.

Trochu odlišná situace je v závodě v Kvasinách, kde se přece jen částečně pracovat bude i na jedné lince. Existuje navíc řada pracovišť, jichž se aktuální odstávka netýká a zaměstnanci chodí do práce bez jakýchkoli změn. Třeba v Mladé Boleslavi je to administrativní centrum, vývoj, ale třeba i balení náhradních dílů…

I na sklonku října však bude automobilka dodávat zákazníkům nové vozy. Cílem je odstraňovat rozpracovanost a snižovat počet vozů „na plochách“ – tedy ostavených a čekajících na dokončení doplněním chybějících dílů. Právě do nich budou montovány přicházející čipy. „Vytyčili jsme si cíl snažit se snížit jejich počet na dvacet tisíc,“ konstatoval Povšík. S tím, že už jich bylo 43 tisíc – přičemž jako únosná hranice je ve firmě stanoven limit 53 tisíc. „Kvůli likviditě; vyšší počet už by mohl přinášet problém s cash flow,“ vysvětlil předseda odborů. Jinými slovy: hodnota odstavených aut, které zatím nelze prodat, by už byla tak vysoká, že by začaly docházet peníze.

Co přinese redukovaná norma obsluhy?

Od listopadu se má znovu rozjet standardní výroba aut – byť v přibrzděném režimu. Jestliže se ve firmě hovoří o snížení normy obsluhy, znamená to, že linky pojedou pomaleji a vyrobí méně aut. Doma však už nemá být ponecháván nikdo z pracovníků. Přizpůsobení tempa výroby počtu dostupných čipů nicméně přinese nadbytek lidí – podle aktuálních propočtů ve všech třech závodech bude dohromady „navíc“ 700 osob.

„Nejméně ve Vrchlabí, kde se vyrábějí automatické převodovky,“ poznamenal Povšík. O vyšších počtech pak je řeč v Mladé Boleslavi a Kvasinách. Stejně jako dřív šéf odborářů ujišťuje, že propouštěním se situace řešit nemá. Nanejvýš nebudou obnoveny smlouvy uzavřené na dobu určitou. Dále se chystají přesuny na jiná pracoviště, zastavení náborů – a počítá se i s odhody do důchodů; i těch předčasných. A pracovat se bude bez přesčasů.

Tím nejzásadnějším problémem jsou nyní podle Povšíka chybějící čipy z Malajsie pro řídicí jednotku ovládající stahování oken zadních dveří. Dosavadní propočty naznačují, že dodávky čipů, které úplně neustaly ani nyní, by se měly znatelněji zlepšit od 45. kalendářního týdne (tedy od 8. listopadu). Vychází to prý z předpokladu, že v Malajsii, která byla „uzavřena“ kvůli koronaviru po čtyři týdny, lockdown skončil – a výroba se znovu rozběhla. A dá se spočítat, kdy čipy „dotečou“ do koncernu Volkswagen a odtud se pak dostanou do Škody Auto. I v dalších týdnech však automobilka prozatím pojede ve zpomaleném režimu redukované normy obsluhy.

Výhled do budoucnosti Škody Auto

- Jestliže po nynější „odstávce“ společnost od listopadu znovu rozjede výrobu ve „zpomaleném“ režimu redukované normy obsluhy s nižším objemem výroby, lze do konce letošního roku počítat s nevyrobením čtvrt milionu původně plánovaných aut

- Také příští rok začne zvolna a uvidí se, jak se budou vyvíjet dodávky čipů; se sníženou normou obsluhy lze počítat ještě v prvním pololetí

- Výhled pro první pololetí roku 2022 je, že proti původním očekáváním Škoda Auto vyrobí o zhruba 15 procent aut méně, v druhém pololetí by se mohlo jednat o 11 procent – a v souhrnu za celý příští rok by mohlo jít o 14 procent – což znamená, že by mohla být řeč o zhruba 120 tisících aut

- Konečná čísla mohou být poněkud odlišná (a snad příznivější) s ohledem na produkci Škody Auto v Indii a ve dvou závodech v Rusku; úspěchy se naopak neočekávají v Číně, odkud se Škoda Auto stahuje a v rámci koncernu Volkswagen ji vystřídají produkty ze segmentu VW, Audi a Porsche



Zdroj: Jaroslav Povšík, předseda podnikové rady odborů ve Škodě Auto