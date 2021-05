Očkovat se bude na několika místech města. Zájemci za vakcínu zaplatí jednorázový poplatek 200 korun. K samotnému úkonu je pak zapotřebí přinést očkovací průkaz čtyřnohého miláčka. Tam pak přítomný veterinář zapíše potvrzení, že je pes proti vzteklině chráněný.

Očkování psů Mladá Boleslav, kde je oficiálně hlášeno zhruba 1300 psů, ale reálný počet bude pravděpodobně vyšší, nabízí každoročně. Nabídka má mezi lidmi odezvu. „Zájem celkem je, především ze strany seniorů. Majitelé psů mají samozřejmě povinnost své psí miláčky očkovat proti vzteklině, a pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta,“ připomněla mluvčí boleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Pokuta pro majitele, kteří by pravidelné očkování svým psům nezařídili, je poměrně vysoká. Její maximální výše se pohybuje až u částky 20 tisíc korun.

Proti povinnosti vakcinace se někdy ozvou kritické hlasy, které poukazují na fakt, že se vzteklina v České republice už řadu let neobjevila. Veterináři ale upozorňují, že by se při zanedbávání očkování mohla velmi snadno vrátit. „Očkování proti vzteklině je povinné. To, že momentálně tady vzteklina není, je právě díky vakcinaci,“ zdůraznil boleslavský veterinář René Ullmann a připomněl, že nemoc sem klidně mohou přinést toulavá zvířata z jiných zemí, když na svých cestách překročí hranice.

Právě divoká zvířata byla posledními zaznamenanými nosiči nemoci v České republice. Podle Státní veterinární správy se tak stalo v roce 2002 v okrese Trutnov a šlo o tři lišky. Tyto šelmy jsou prý nejrozšířenějším hostitelem vztekliny, do roku 2009 se tak v republice volně žijící lišky proti ní očkovaly.

Kde se bude očkovat proti vzteklině

datum: středa 9. června 2021

Čejetice, u zastávky MHD: od 15:00 hodin

Podlázky, u zastávky MHD: od 15:30 hodin

Debř, u most: od 16:00 hodin

na Radouči, u prodejny: od 16.15 hodin

Podchlumí: od 16.30 hodin