Mladá Boleslav - Téměř třináct tisíc metrů čtverečních v sousedství Léčebny dlouhodobě nemocných Na Celně chce od města koupit firma EUcentrum a.s.

Studie komplexu seniorského bydlení vedle LDN | Foto: EUcentrum a.s.

Společnost EUcentrum, která sídlí v Kosmonosech, požádala o odkoupení rozlehlých pozemků, které patří městu, aby zde vybudovala seniorské bydlení. Co si pod tím ale představit?



„Mělo by se jednat o komplex bydlení pro seniory. Svým charakterem by to mělo být bytové družstvo, kde by podle projektu, který jsme mohli vidět, bydlelo zhruba 190 obyvatel," popsal náměstek primátora Michal Kopal.



„Zatím jsme kývli, ale zastupitelé odsouhlasili pouze záměr prodeje, nikoliv prodej samotný. Chceme si vyjasnit některé detaily a jsme velmi opatrní. Projekt se jeví jako velmi bohulibý, ale neradi bychom, aby z něj pak vzniklo něco, co v Boleslavi určitě nechceme," dodal Michal Kopal.



Je podle něj nutné vyprecizovat podmínky, za nichž by se případně pozemky vrátily městu, kdyby tento záměr z jakéhokoliv důvodu zkrachoval.

OBAVY ZE SPEKULACÍ

Lokalita, v níž je klid a je v těsné blízkosti lesoparku Štěpánka, se k seniorskému bydlení přímo nabízí. „Rozhodně chceme zabránit tomu, aby někdo s těmito pozemky spekuloval, jsou určeny pro tuto cílovou skupinu a proto je nutné to nějakým způsobem ošetřit i v případné kupní smlouvě," vysvětlil náměstek primátora Jiří Bouška.



Pokud by byl prodej schválen tak, jak bylo navrženo v materiálu, který odsouhlasili zastupitelé na svém posledním zasedání, cena za metr čtvereční je tady stanovena na 2210 korun.

„Získali bychom tak zhruba 28 milionů korun, což je významná částka. Nicméně musíme být přesvědčeni, že i podmínky družstva jsou nastaveny tak, aby v komplexu bydleli pouze senioři," dodává.



Firma požádala o odkup celkem tří pozemků, ukázalo se však, že s jedním z nich se počítá pro stavbu plánované jihovýchodní tangenty, a druhý je zapotřebí k tomu, aby zde do budoucna mohla být vybudována adekvátní silnice namísto současné provizorní, a tudíž by bylo lepší ponechat ho v majetku města.



Každopádně tím by zcela padla varianta lesního hřbitova v této lokalitě, o čemž jsme informovali v úterním vydání. Momentálně se spekuluje o tom, že by nový hřbitov mohl vyrůst v Čejeticích.