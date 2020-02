V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar v minimální výši 28 000 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Mladoboleslavsko

1) Městské centrum komplexní péče, příspěvková organizace, náměstí 17. listopadu 593, 294 71 Benátky nad Jizerou

Mezigenerační spolupráce - LETNÍ SENIORSKÉ HRY

Pravidelně v naší organizaci pořádáme LETNÍ SENIORSKÉ HRY. Jedná se o akci největšího rozsahu v průběhu roku. Naši klienti spolu s dobrovolníky ze ZŠ Husovo náměstí (kteří k nám docházejí v průběhu roku pravidelně) a s dětmi z DD Krnsko vytvářejí soutěžní dvojice, které plní různé disciplíny. (např. skládání puzzle, hod na cíl, hádání slavných osobností, rostlin.....). V průběhu této akce vidíme mezigenerační spolupráci v přímém přenosu. Klienti se s dětmi domlouvají na taktice, navzájem si pomáhají a podporují. Je těžké někdy poznat, kdo z dvojice je více namotivován, pro soutěž zapálen. Nadšení a projevy radosti nad zvládnutím každého úkolu jsou velkou motivací pro plnění toho dalšího. Součástí této akce je zajištění sladkého či slaného domácího pohoštění, o které se vždy ochotně a rádi starají zaměstnanci našeho zařízení. Každá dvojice, která soutěžila, si zaslouží ocenění, a to i když není na prvních místech (a někdy bývá dvojic kolem 30). Součástí programu je i doprovodná hudba, či vystoupení zajímavého hosta. Nezapomínáme ani na atrakce pro děti. Myslíme i na bývalé kolegyně, které v našem zařízení strávily kus svého života a do naší velké rodiny patří i nadále.

2) Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb, Olbrachtova 1390/II, 293 01 Mladá Boleslav

Odpoledne plné her

V současné době spolupracujeme se Základními a mateřskými školami na bázi kulturních programů pro naše seniory, kdy si děti pro ně připravují různé scénky, zpívají a recitují básničky. Starší děti připravují i různé soutěže ve společenských hrách. Rádi bychom se však zapojili do spolupráce se Základními a mateřskými školami propojením aktivizačních cvičení formou soutěží, jako odpoledne plné her minimálně 2krát do roka. Varianty: Odpoledne plné her v jarním a letním období (ruské kuželky, petanque, venkovní člověče nezlob se, košíková). Odpoledne plné her v podzimním a zimním období (člověče nezlob se, košíková, petanque, tvořivé okénko/kvíz). Družstva budou tvořit vždy naši uživatelé a děti, kteří se budou společně snažit zvládnout všechny hry, které je na jednotlivých stanovištích čekají a užít si zábavu. Družstva budou minimálně po 4 členech (2 děti + 2 senioři nebo družstvo žáků a seniorů). Na každém stanovišti obdrží hráči body, dle splnění disciplíny. Body se následně sečtou ze všech čtyř disciplín a bude vyhodnocen vítěz. Vybavení na petanque, ruské kuželky a člověče nezlob se vlastníme.