Doprava, dostupnost bytů, bezpečí a sociální oblast a nakonec podpora sportu. Minulý týden Deník na svém webu vyzval čtenáře, aby s blížícím se koncem školního roku vystavili pomyslné vysvědčení také vedení boleslavského magistrátu ve výše uvedených oblastech. Na hlasování nejen v Mladé Boleslavi se zřejmě projevila i aktuální ekonomická a sociální situace a je možné, že v dobách hojnějších by čtenáři byli v hodnocení shovívavější.

Budova magistrátu v Mladé Boleslavi. | Foto: Deník/Jakub Šťástka

A jak magistrát dopadl? V průměru by dostal známku 3,9, tedy lepší čtyřku. Nejlépe dopadl v očích hlasujících při podpoře sportu. Naopak nejhorší známku, za níž by ve škole hrozilo propadnutí, dostali radní za oblast dostupnosti bytů. U každé otázky udělilo známku přibližně 240 až 270 hlasujících.

Nejhůře dopadl v otázce dostupnosti bytů. V této oblasti dostala boleslavská radnice v průměru známku 4,54. Podle primátora Raduana Nwelatiho (ODS) by se situace měla brzy změnit k lepšímu.„Otázkou bydlení se vedení města aktuálně intenzivně zabývá a kromě podpory developerských projektů je v plánu rovněž masivní výstavba městských bytů v lokalitě Dubce, kde by mělo do budoucna na pozemcích patřících městu vzniknout až 3000 nových bytů,“ uvedl Nwelati.

Podobně nelichotivou známku získal magistrát za bezpečnostní a sociální politiku – 4,52. Podle primátora se i v této oblasti situace zlepšuje postupnými kroky. „Bezpečnost a především pocit bezpečí obyvatel města je jednou z našich priorit, proto také vznikl odbor bezpečnosti a prevence kriminality a rovněž jsem založil poradní sbor primátora pro pořádek a bezpečnost. Výsledkem je celá řada projektů, vedoucí ke zlepšení situace včetně využívání asistentů prevence kriminality a také asistentů bezpečného města, projekt Cesta z ulice zaměřený na snížení bezdomovectví a řada dalších,“ odpověděl Nwelati.

O něco lépe místní hodnotí dopravní situaci ve městě. Ta je ale podle šéfa magistrátu patrně tím největším oříškem. Důvody vyjmenoval. „Z části je to způsobeno tím, že zde sídlí automobilka Škoda Auto. Není výjimečné, že má rodina dvě až tři auta, takže je jasné, že na takové množství vozidel není dimenzováno žádné město. Nicméně se s tím snažíme vyrovnat, jak to jen jde. Stavíme parkovací domy, budujeme nová parkovací místa, zavádíme postupně parkovací systém, z rozpočtu jde vždy značná část na celoplošné opravy komunikací a dost si slibujeme také od zavedení systému dopravní telematiky, k němuž došlo letos, a měl by přispět ke zvýšení plynulosti dopravy,“ vysvětlil primátor.

Nejlepší známku dostalo město za podporu sportu. Amatérského i profesionálního. Výsledná známka: 2,83. Podle náměstka primátora Daniela Marka (STAN) město podporuje sport velmi štědře, a to nejen vrcholový, i když má ve městě extraligový hokej, prvoligový fotbal i superligový florbal. „Důležitá je i podpora menších sportů, především sportující mládeže a dětí. Na podporu sportovních dětských oddílů jde z rozpočtu pravidelně částka přes 10 milionů korun, letos to je dokonce rekordních 13 milionů korun. Záleží nám na tom, aby měl možnost sportovat každý,“ konstatoval Marek.

Toto vysvědčení není hodnocením redakce, ale internetových čtenářů deniku.cz a jeho regionálních webů. Redakce si uvědomuje, že kvůli současným náladám ve společnosti může být kritičtější, a že je jen sondou do pocitů společnosti v daném regionu a nedělá si ambice na komplexní analýzu. Komentáře starostů a primátorů najdete v plném znění na webech denik.cz.