Proti záměru se zprvu zvedla vlna nevole a vznikla proti němu dokonce i petice. Ta ale byla podle developera – společnosti Stavokombinát – jen zdržování. „Projekt byl tvořený na územní plán, takže to bylo spíš zdržení. Územní plán s tím počítal, udělal se návrh a s tím se žádalo o stavební povolení,“ uvedl stavbyvedoucí Jiří Svoboda.

Záměr nakonec prošel stavebním úřadem i odvoláním na kraji. V červnu loňského roku na toto téma psal veřejnosti otevřený dopis starosta Hradiště Ondřej Lochman. Od zveřejnění dopisu pak proběhlo stavební řízení na dva bytové domy. „Město do něj podalo námitku proti výšce budov s žádostí o doložení studie zastínění,“ připomněl starosta.

Tu investor doložil a námitku města vypořádal jako neopodstatněnou. Developer poté získal stavební povolení, proti kterému se jeden z občanů města odvolal. Ani to ale nebylo nic platné. Středočeský kraj totiž následně potvrdil stavební povolení. Dokončení domů je předběžně určená na jaro 2021.

Domy mají mít zelené střechy, pod zelený trávník by se měla schovat také parkoviště. Po dokončení by investor rád vystavěl ještě další bytové domy. To je podle města ale ještě předmětem diskuse a to i ohledem na nedořešené majetkové poměry. O dalších možnostech výstavby by tak mohlo být jasno nejdříve v roce 2020 – při druhém projednávání nového územního plánu.