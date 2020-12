Mnichovo Hradiště každý rok během adventu pořádá vánoční jarmark. Ten sice letos nebude, místní však o možnost zakoupit si vánoční zboží či oblíbené buchty z tamní školní jídelny tak, jak jsou tradičně zvyklí, nepřijdou. „Na náměstí budeme mít tři stánky, všechny umístíme dál od sebe, ať se lidé nekumulují na jednom místě. U nich bude možné nakoupit třeba jmelí a další vánoční zboží i oblíbené buchty,“ potvrdil kulturní referent města Aleš Rychlý.

Stále ještě se počítá i se Štědrovečerním zpíváním. „Každoročně se koná před vstupem do radnice. Členové Zvonků a radnice se sejdou a zpívají. okomentoval Rychlý s tím, že město by bylo rádo, kdyby tato tradice mohla proběhnout i letos. „Když jsme to plánovali, tak jsme doufali, že se epidemická situace zlepší, ale teď to moc nevypadá,“ dodal Rychlý. Zda zpívání nakonec bude, ukáží až následující dny.

Mladá Boleslav nabízí také koncerty. V rámci projektu Domu kultury Scéna 2020 jsou organizované on-line. Lidé tak mají možnost nechat si přijít kulturu až domů. Navíc mohou prostřednictvím portálu www.donio.cz přispět na charitu. Zlatými hřeby programu budou vystoupení Daniela Hůlky, který proběhne 10. prosince od 18 hodin, a Rybova Česká mše vánoční, která se odehraje 20. prosince od 18 hodin. „Kromě toho nic dalšího nechystáme, vyjma dvou stánků s občerstvením, které jsou v provozu,“ doplnila boleslavská mluvčí Šárka Charousková.

Páteční farmářské trhy na Staroměstském náměstí ale běží dál. Nabízejí mimo jiné také vánoční zboží – a to až do Vánoc v čase 7 do 12 hodin.

Návštěvníky vítá nyní i Hrnčířský dvůr Zvířetice, který jim nabízí výstavu betlémů. Tamní majitelé ji měsíc chystali, aniž by věděli, zda se bude moci uskutečnit. Nakonec to vyšlo, samozřejmě je ale nutné počítat s hygienickými opatřeními. „Vstup je regulovaný, lidé chodí po skupinkách, občas si počkají 10 až 15 minut. O víkendu nám přibyli další tři betlémy,“ sdělil jeden z organizátorů a majitelů areálu Michal Kořínek.

Ten, kdo čeká na prohlídku, může posedět v přilehlé kavárně. „Návštěvníci si to moc chválí a líbí se jim to ještě víc než loni,“ podotkl Kořínek.

Ani Bakov nad Jizerou nechce letos zcela zanevřít na předvánoční akce. Rádi by zde uspořádali koncert pod okny tamního domu s pečovatelskou službou, aby v něm ubytovaní klienti zažili dotek adventu a Vánoc v těžké době.