Galerie Templ v Mladé Boleslavi bude hostit výstavu Robert Vano Memories. Díla známého módního a reklamního fotografa si zájemci budou moci prohlédnout od 15. února.

Fotograf Robert Vano. | Foto: Deník/Radek Cihla

Robert Vano je módní a reklamní fotograf, který za svou kariéru působil v New Yorku, Paříži a Miláně, kde fotografoval pro módní časopisy Cosmopolitan, Harper's Bazaar či Vogue.

„Fotografuje černobílé portréty a akty na klasický film a používá také už málo používanou techniku platinotypie,“ připomněla vedoucí galerie Alena Nastoupilová.

Výstava bude přístupná do 17. března. Galerie je otevřena od úterý do neděle vždy od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.

Ještě před tím se budou moci zájemci s fotografem osobně setkat. Na 14. února je v Divadelním sále Domu kultury připravena beseda s fotografem Robertem Vano. Začne v 19 hodin.