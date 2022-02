Tříčlenná hlídka policistů se v rámci kontrol ocitla minulou středu před 16. hodinou na odpočívadle u jedné z pump podél silnice číslo 38. Všimli si odstaveného osobního auta, ve kterém seděl muž a vypadalo to, že spí. „Policistovi se příliš nezdálo, že by v tam chladném počasí v nenastartovaném vozidle někdo takto odpoledne přespával, proto se rozhodl, že muže raději zkontroluje, jestli nemá nějaký zdravotní problém,“ řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Intuice policistu nezklamala. Muž sice vypadal, že spí, ale vůbec nereagoval. Policisté se jej snažili probudit. Bouchali na okénko, na střechu, hlasitě na něj mluvili. Nic z toho nepomohlo. „Bylo tedy víc než jasné, že muže postihla nějaká vážná zdravotní indispozice,“ řekla mluvčí.

Požár hal zasáhl výrobu Octavií. Nedokončené putují na odstavné plochy

Jeden z členů hlídky vše okamžitě oznámil operačnímu středisku a nechal na místo přivolat záchrannou službu. Problém ale byl, jak se k muži zamčenému ve vozidle co nejrychleji dostat. Po chvilce se ukázalo, že kufr je odemčený. Právě přes něj se policista dostal dovnitř a auto odemkl. Muž dýchal, ale stále nereagoval. Policisté jej zabalili do termofolie, protože byl zjevně podchlazen. O chvíli později už na místo přijeli zdravotníci a muže si převzali do péče.

Po prohlédnutí kamerových záznamů policisté posléze zjistili, že muž v brzkých ranních hodinách na čerpací stanici nakoupil a usedl do vozidla. V něm se mu zřejmě udělalo špatně a upadl do bezvědomí. V tomto stavu byl ve voze několik hodin až do doby, než si ho policisté všimli a rozhodli se muže zkontrolovat. Velmi pravděpodobně mu zachránili život.