Volební komise? Mladoboleslavsko s nimi zatím nemá větší problémy

Strach z koronaviru trápí také volební komise. Na Mladoboleslavsku se však neukázalo, že by tato obava měla zásadní vliv na obsazení okrskových volebních komisí do krajských voleb. Ty se konají už za necelých čtrnáct dní, a to 2. a 3. října. Obrovský problém s tím, že se lidé z volebních komisí hromadně odhlašovali, zaznamenali už v březnu na Teplicku. Mladoboleslavsko se se vším naopak pere opravdu statečně.

Volby 2019, Benátky nad Jizerou | Foto: Jan Kodrla

„Pár zájemců se odhlásilo, nicméně už dávno jsme měli komise pohromadě, jsou to stále plus mínus stejní lidé,“ uvedla mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková. Mladá Boleslav však měla také náhradníky, a tak pokud někdo z komise vypadl, nebyl problém jeho místo obsadit jiným zájemcem. „Samozřejmě, volby jsou ještě poměrně daleko a kdokoli může kupříkladu onemocnět, v tuto chvíli ale problém nemáme,“ doplnila Charousková. Volby v době koronaviru? Radnice stěhují volební místnosti a chystají dezinfekci Přečíst článek › Podobně jsou na tom také v Benátkách nad Jizerou. „Zatím se nám vše podařilo pokrýt, bojíme se ale, že s postupujícím časem mohou lidé onemocnět nebo budou v karanténě,“ uvedla Jitka Krejčíková, která na benáteckém městském úřadu zastává pozici referentky pracovně právních vztahů. I zde mají připraveno několik náhradníků, to pro případ, že by přeci jenom nastal neočekávaný problém. Strach zaúřadoval v Hradišti Také Mnichovo Hradiště se zaobíralo problematikou volebních komisí, ale ani tady s nimi v tuto chvíli nemají větší problém. „V Hradišti se nám podařilo v první fázi naplnit celé volební komise,“ uvedla vedoucí odboru správních činností v Hradišti Marcela Dražilová. Několik lidí jí účast ve volební komisi však odřeklo, a to zrovna koncem minulého týdne. Nikdo z nich však svoji funkci u voleb nevzdal kvůli obavě z koronaviru. Celebrity i zkušení politici. Volby do Senátu přinesou pozoruhodné souboje Přečíst článek › „Dva lidé odřekli kvůli úrazu a následné pracovní neschopnosti. Jedné studentce pak vyšel studijní pobyt v zahraničí, a tak se ani ona nemůže do komise. Z důvodu koronavirové krize nám svoji účast nikdo neodřel,“ podotkla Dražilová s tím, že se během příštích dvou týdnů ovšem může stát cokoli. A to už by byl problém. Členové komisí svoji účast kvůli strachu z koronaviru totiž sice nerušili, náhradníci to ale viděli poněkud jinak. Několik seniorů se totiž rozhodlo, že pro letošek náhradníky dělat nebudou. „Náhradníci mi zbyli pouze dva,“ dodala Marcela Dražilová. Eva chodí do komise 30 let Právě senioři jsou totiž v případě onemocnění Covid – 19 nejohroženější skupinou. Určitou obavu má i Eva Petrová, která bude mít letos se svou účastí v komisích kulatiny. „Do volební komise chodím od roku 1990 téměř pravidelně. Letos samozřejmě strach trochu mám, byla bych raději, kdyby se volby přesunuly třeba na jaro, ale do komise stejně půjdu, protože cítím určitou odpovědnost, když jsem se k tomu zavázala,“ popsala své pocity seniorka.

