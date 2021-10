Popkovi nyní nezbývá, aby nahlásil černý výlep magistrátu, od něhož má firma pozemky na své plakátovací plochy pronajaté. „Na policii to asi nemá smysl hlásit, škoda není nijak velká, ale rozhodně to poškozuje nás i naše zákazníky,“ uvedl Popek. Zároveň firmě vznikají další náklady spojené s odstraněním černého výlepu a vylepení nových plakátů platícím zákazníkům.

Na plakátech politických konkurentů (třeba ODS nebo ANO 2011) i pořadatelů kulturních akcí se ve městě objevila propagace uskupení Volný blok, jehož celostátním lídrem je poslanec Lubomír Volný. "Všichni naši členové a příznivci, kteří jsou pověřeni vylepováním, mají určené plochy pro legální výlep plakátů a vědí, že jinam nic vylepovat nesmí. Jestli tomu je tak, jak říkáte, nese za to zodpovědnost spíš někdo, kdo chce naši stranu poškodit a není v našich silách zjistit, kdo takto jedná," uvedla předsedkyně Volného bloku a jednička středočeské kandidátky Jana Volfová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.