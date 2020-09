Změnit volební místnosti není totiž jen tak, jak z hlediska zákona, tak informovanosti voličů. Jak navíc poznamenal Karel Bendl, starosta Benátek nad Jizerou, doufá, že lidé se nebudou bát přijít k urnám kvůli koronavirové situaci.

Jak uvedla Šárka Charousková, tisková mluvčí mladoboleslavského magistrátu, volební místnosti zůstanou v Mladé Boleslavi stejné jako v minulých letech: „Přibude pouze drive-in volební místo pro lidi v karanténě v Regenerově ulici. Samozřejmě budou volební komise úzkostlivě dbát na dodržování hygienických nařízení, především nošení roušek a dezinfekci rukou; stojany s dezinfekcí budou ve všech volebních místnostech hned u vstupu.“ Pokud bude posléze zájem, například ze strany škol, kde jsou volební místnosti často situovány, nechá je magistrát vzápětí po skončení voleb vydezinfikovat.

Se stěhováním volební místnosti počítá Bakov nad Jizerou. Pro voliče je ale dobrou zprávou, že budou mít volební místnost jen o pár desítek metrů dál. „Měli jsme volební místnost v domě s pečovatelskou službou. Přestěhujeme ji do tělocvičny naproti, je to padesát metrů, budou tam šipky a informace,“ vysvětlil starosta Radim Šimáně, že to pro voliče nebude žádný problém.

Volební místnosti čeká důkladná dezinfekce

V Mnichově Hradišti zůstanou volební místnosti na svých místech, počítá se jen s dezinfekcí. „Po volbách proběhne ozonizace místností, máme připravenou i druhou variantu v podobě rozprašovače desinfekce,“ řekl starosta Ondřej Lochman. Podle jeho slov je z hlediska zákona komplikované místnosti změnit.

Stejně tak počítá s velkou desinfekcí před volbami i po nich Karel Bendl, starosta Benátek nad Jizerou. „Máme několik volebních místností, které jsou víceúčelově používané. Jedna z nich je v základní škole, kde před začátkem voleb vydezinfikujeme místnost aerosolem,“ vysvětlil. Druhá místnost v městském centru slouží jako klubovna pro seniory; tam se ale bude používat jiný vstup; než se opět otevře svému původnímu účelu, čeká ji také dezinfikování.

Stěhovat místnosti se vedení Benátek nechystá. „Nemáme na to jiné vhodné prostory, lidé jsou na ta místa naučení, nebudeme jim to komplikovat tím, že bychom na poslední chvíli místnosti přemístili,“ podotkl. Město si navíc pronajalo bezdotykové aplikátory desinfekce na ruce a voliči budou vyzvání, aby je využili. Na místě budou i ochranné pomůcky.

Volební místnosti v době koronaviru

- někde se radnice rozhodly přestěhovat volební místnosti mimo domovy pro seniory a podobně

- ne všechny obce ale mají vhodné náhradní prostory pro volby

- řešit situaci je také možné důkladnou desinfekcí před volbami a hned poté po nich

- na místě bude k dispozici desinfekce na ruce a další ochranné pomůcky

- volební komise budou také za skleněnou přepážkou podobně jako na úřadech