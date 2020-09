„Tam bude postaven stan, ke kterému budou moci lidé v karanténě přijet auty a odvolit. Obsluhovat tam budou vojáci a přítomna bude i zapisovatelka,“ připomněla Charousková.

Stanovenými volebními dny jsou sice pátek 2. a sobota 3. října, na drive-in stanovišti ale budou moci voliči volit už předchozí středu mezi sedmou a patnáctou hodinou.

Volební komise za sklem

Součástí letošních voleb bude také vybavení volebních místností, odpovídající vyššímu hygienickému standardu, známému z posledních měsíců z mnoha míst. Týká se to přitom nejen měst, ale i vesnic.

„Nechali jsme zhotovit skleněné přepážky, které budou oddělovat členy volební komise od voličů,“ potvrdil kosmonoský starosta Eduard Masarčík.

Stejný záměr má i radnice ve Skalsku. „Volební místnost bude vybavena dezinfekcí a budou tam k dispozici i roušky, kdyby je někteří voliči zapomněli. Pokud se to povede, bude komise oddělena prosklenou přepážkou, jak to bývá na úřadech,“ uvedl starosta Skalska Zdeněk Jakubec.

Bezpečnostní opatření si na některých místech dokonce vyžádala změnu jinak tradičních volebních místností. Starosta Bakova nad Jizerou Radim Šimáně připomněl, že se ve městě už několik let volilo v prostorách domu s pečovatelskou službou.

„Přesuneme ji tentokrát jinam, posílat voliče do tohoto objektu není ideální,“ poznamenal. Volby jsou v koronavirových časech poměrně horkým tématem. „Denně nad tím sedíme, řešíme složení volebních komisí, uspořádání místností, školení a další náležitosti,“ připomněl Šimáně.

Voliči, kteří se nemohou dostavit do volebních místností, například senioři, pacienti v nemocnicích nebo lidé s pohybovými potížemi, by i tentokrát měli mít možnost dohodnou si návštěvu komise s přenosnou urnou. „Zatím nemáme informace, že by se takto volit nemohlo, samozřejmě za dodržení přísných hygienických opatření, jako jsou roušky, dezinfekce. Nicméně do voleb zbývá ještě relativně dlouhá doba, takže se ledacos může změnit,“ poznamenala mluvčí magistrátu Charousková.