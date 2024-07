Pro předplatitele

Nikola Herpaiová dnes 07:00

Volby do Senátu Parlamentu České republiky čekají v září celkem 27 senátních obvodů, týkají se i okresu Mladá Boleslav. Prezident Petr Pavel je vyhlásil na pátek 20. září a sobotu 21. září. Na seznamu kandidátů se objevují známá jména, další však můžou ještě přibýt. Přihlásit se do voleb je totiž možné až do 16. července.