Pro srovnání, v minulých volbách v roce 2017 byla v Mladé Boleslavi volební účast 59,73 %, a drtivě zde tehdy zvítězilo hnutí ANO s 34,40 %, druhá byla ODS (12,16 %), třetí SPD (10,37%), do sněmovny tehdy ještě lidé v Mladé Boleslavi chtěli poslat Piráty (9,77%), ČSSD (7,47 %), KSČM (6,52 %) a Starosty a nezávislé (5,34 %).

Svůj vliv na tento výsledek jistě mělo, že jedničkou středočeské kandidátky ČSSD byl ministr vnitra a člověk z Mladé Boleslavi Jan Hamáček. Ten už před uzavřením volebních místností prohlásil, že pokud se ČSSD do Sněmovny nedostane, rezignuje na vedení sociální demokracie. „ „Pokud neuspějeme, skončím ve vedení strany,“ řekl ČTK před volební místností na sedmé základní škole v Mladé Boleslavi, kde odevzdal ve sněmovních volbách svůj hlas.

Pokud by se volilo pouze v okrese Mladá Boleslav, ČSSD by svého poslance měla. Tradiční a naposledy vládní strana získala v okrese 5,40 procenta hlasů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.