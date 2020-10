Právě ti se totiž v Hradišti obávali nákazy a svoji potencionální účast u voleb zrušili, často se jednalo o seniory, kteří spadají do rizikové skupiny. „Komise jsou sestavené, náhradníky nyní zajišťujeme z řad dobrovolných hasičů, těch bychom měli mít šest až sedm," popsal složitosti místostarosta Mnichova Hradiště Jan Mareš.

Náhradníci jsou nyní nedostatkovým zbožím také v Benátkách nad Jizerou. „Celkem jsme již využili sedm náhradníků, ještě někoho v záloze máme, snad nám to vystačí,“ uvedla vedoucí správního odboru z Benátek Jitka Krejčíková, která se těší na sobotu večer a ukončení voleb, které jsou podle jejích slov letos pro všechny velmi náročné.

Podstatně lépe je na tom Mladá Boleslav. Tam příprava na krajské volby proběhla bez větších komplikací. „V tuto chvíli máme všechno zajištěné, nemáme problémy s tím, že by bylo málo lidí do komisí, nebo že by někdo onemocněl a vypadl,“ popsala mluvčí města Šárka Charousková s tím, že několik náhradníků ještě zbývá a tak snad volby proběhnou podle plánu.

Podobně pozitivní je situace také na vesnicích. „Připraveni jsme. Myslím, že můžeme projít touto zkouškou úspěšně, otázkou je jak to bude dál, protože volby výrazně ovlivňuje situace kolem covidu,“ podotkl například starosta Ledců Josef Keller.

A právě situace spojená s epidemií codivu-19 může nepříznivě ovlivnit i zažité tradice, mezi něž patří to, že členové komisí něco dobrého napečou a přinesou. Z epidemiologického hlediska a z hlediska hygieny však není pro letošek ideální brát si zákusky z jednoho talíře. „Domnívám se, že v tomto nebudeme dělat žádné zásadní omezení, ale pokud se budou občerstvovat, tak mimo volební prostor,“ zmínil Josef Keller.

Zákazy na téma občerstvení nevyslovili například ani v Bosni. „Komisi jsme takový příkaz nedávali, nechávám to na jejich uvážení, jsou to rozumní lidé,“ uvedla její starostka Hana Maudrová. I v Bosni se jinak podařilo sestavit volební komisi bez větších problémů a nechybí zde ani potřební náhradníci.

Posledním velkým otazníkem letošních voleb je potom použití roušky. Volební komise ji totiž musí mít bezpodmínečně nasazenou po celou dobu. U voličů je ale situace o něco zapeklitější. Upřít právo volit totiž komisaři nemohou ani lidem, kteří se z jakéhokoli důvodu roušce brání a přišli by bez ní. „Člověka bez roušky by měli upozornit, že nesmí vejít, pokud na tom bude trvat, tak ho mohou vpustit, ale takový volič se dopustí přestupku, který bude posléze řešit přestupková komise,“ vysvětlila starostka Mečeříže Jana Fabiánová.

Všechna města i obce se pak shodují také na tom, že mají pro všechny komise dostatek ochranných pomůcek, které na volby musely zajistit. Peníze na ně šly z rozpočtu Středočeského kraje.