Do voleb jde fotbalista, psychiatr i skladnice

Mladoboleslavsko – Ve středních Čechách kandiduje do pátečních a sobotních voleb do poslanecké sněmovny 26 stran, hnutí a subjektů.

Pavlín Jirků. František Petrtýl. Karel Blecha. Jan Hamáček. Marek Jansta. Stanislav Grospič. Jiří Somberg.



Že vám ta jména něco říkají? Fotbalový rozhodčí, náměstek hejtmanky, bývalý mladoboleslavský místostarosta, úřadující šéf poslanecké sněmovny, advokát, právník, lékař. To je jen sedmička známějších kandidátů do voleb do Poslanecké sněmovny. Sedmička z Mladoboleslavska. Ve Středočeském kraji kandiduje přes 750 adeptů politického života. Z Mladoboleslavska jich je pouhých 54. Známí i neznámí. Šanci mají všichni.



Pojďme „kouzlit“ s čísly, jmény a statistikami.

Ve Středočeském kraji kandiduje do pátečních a sobotních voleb do poslanecké sněmovny 26 stran, hnutí a subjektů. Na 19 kandidátkách se objevuje minimálně jeden kandidát z našeho regionu. Sedm kandidátek tam nemá ani jednoho. Nejvíce, osm kandidátů z regionu, nabízejí Sportovci. Je mezi nimi i fotbalový rozhodčí Pavlín Jirků, známý pod přezdívkou Paša. Jsou tam ale i tři profesionální fotbalisté. Strana zelených a Rozumní – stop migraci a diktátu EU nabízejí šest kandidátů z regionu.



Nejvíce kandidátů je z Mladé Boleslavi (31), Kosmonos (4), po třech z Benátek nad Jizerou a Dobrovice. Mužů z Mladoboleslavska je na kandidátkách celkem 41, žen 13.

Nejvýše nasazenými muži jsou Jan Hamáček (ČSSD) a Stanislav Grospič (KSČM). Oba vévodí kandidátkám s pořadovým číslem 1. Dvojkou je u Rozumných Jiří Somberg, trojkou jsou Ladislav Eliáš (Blok proti islamizaci – Obrana národa) a František Kopřiva (Česká pirátská strana). Do pětky se vešli František Petrtýl (ANO) a Vladimír Sedláček (Sportovci). V desítce máme z Mladoboleslavska ještě Josefa Zdobinského (ČSNS – 7. pozice), Zdeňka Volfa (KDU-ČSL – 8), Jiřího Kočího (SPR-RSČMS – 8) a Ondřeje Lochmana (STAN – 8).



Nejvýše nasazenou ženou je Jana Marková (Realisté – 4) a Jana Krumpholcová (Strana zelených – 4). V desítce ještě jsou sedmá Petra Strnadová (Piráti – 7), Jaromíra Mušková (Rozumní – 7) a desátá Jana Mařasová (Řád národa – Vlastenecká unie).

Věkově nejzkušenějším kandidátem je lidovec Karel Blecha (62), sportovec Pavlín Jirků (61) a komunista Josef Dovolil (60). Naopak k nejmladším kandidátům patří sportovec Marek Sedláček (25), Josef Chromec (Strana svobodných občanů – 25) a učitel Josef Zdobinský. Jasně nejmladší je však pirát František Kopřiva (21).



Nejstarší ženou je sociální demokratka Dagmar Femiaková (68), nejmladší ženou pak třiatřicetiletá sociální demokratka Jiřina Hančarová.



O poslanecký mandát se ucházejí například i čtyři starostové – mnichovohradišťský Ondřej Lochman (STAN), Tomáš Patočka z Loukovce (ODS), kosmonoský Jiří Müller (ANO) a lidovec Zdeněk Volf (Bezno). Jsou tu ale i živnostníci, profesionální fotbalisté, trenéři, chirurg, psychiatr,



advokát. Ale také ředitel lesů, pracovnice skladu, důchodce, obráběč kovů, koordinátor výroby i koordinátorka lesní školy. A již zmíněný fotbalový rozhodčí. Uspěje jen málokdo.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - Kandidáti z Mladoboleslavska

(pořadí na kandidátce, jméno, věk, pracovní pozice, bydliště)



ODS

Pořadí na kandidátce

14 Karel Bendl, 46, ředitel správy městských lesů, Benátky

32 Tomáš Patočka, 43, starosta obce, Loukovec



Řád národa – Vlastenecká unie

10 Jana Mařasová, 35, referentka kvality, Benátky



ČSSD

1 Jan Hamáček, 38, předseda PS PČR, MB

13 Jiřina Hančarová, 33, koordinátorka ve Škodě Auto, MB

32 Dagmar Femiaková, 68, důchodkyně, Bělá



STAN

8 Ondřej Lochman, 37, starosta, Mn. Hradiště



KSČM

1 Stanislav Grospič, 53, právník, MB

17 Josef Dovolil, 60, technik, MB

24 Karel Brich, 41, operátor logistiky, MB



Strana zelených

4 Jana Krumpholcová, 37, koordinátorka lesní školky, MB

17 Stanislav Chmela, 31, logistik, Dobrovice

22 Jana Klemešová, 44, OSVČ, Dobrovice

24 František Verner, 32, referent odbytu, Kosmonosy

26 Marek Fajfr, 36, pedagog, Benátky

32 Jiří Klemeš, 45, manažer, Dobrovice



Rozumní – stop migraci a diktátu EU

2 Jiří Somberg, 56, chirurg, vedoucí lékař, Kosmonosy

7 Jaromíra Mušková, 52, středoškolská učitelka, Dolní Bousov

11 Jan Čížek 30 univerzální obráběč kovů MB

21 Sandra Vališová, 35, propagační výtvarnice, skladatelka, textařka, MB

33 Michal Ort, 37, technik 3D měření, MB

34 Lenka Jandová, 52, pracovnice skladu, Bakov



Strana svobodných občanů

13 Ivana Burešová Marková, 41, živnostník, MB

15 Lukáš Abík, 39, živnostník, MB

23 Jan Matyásko, 29, energetický analytik, lektor, MB

29 Jakub Chromec, 25, elektrotechnik, ekonom, podnikatel, Bradlec

33 Matěj Gumulák, 35, koordinátor štíhlé výroby, Luštěnice



Blok proti islamizaci – Obrana národa

3 Ladislav Eliáš, 40, jednatel firmy, MB

8 Josef Zikmund, 42, OSVČ, MB



Česká pirátská strana

3 František Kopřiva, 21, laboratorní specialista, copywriter, MB

7 Petra Smutná, 39, ekonomka, MB



Referendum o Evropské unii

20 Radek Heřman, 40, elektrikář, Bezno

21 Marek Elstner, 43, mechanik seřizovač, MB



TOP 09

11 Marek Jansta, 42, advokát, Mn. Hradiště

22 Petr Mistoler, 43, ambulantní psychiatr, MB



Hnutí ANO

5 František Petrtýl, 58, poslanec, náměstek hejtmanky, MB

20 Jiří Müller, 58, starosta, Kosmonosy

31 Jakub Starý, 32, koordinátor controllingu, MB



Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka

8 Jiří Kočí, 38, invalidní důchodce, MB



KDU-ČSL

8 Zdeněk Volf, 36, starosta městyse, Bezno

25 Karel Blecha, 62, vedoucí odborný referent, Kosmonosy



Česká strana národně sociální

7 Josef Zdobinský, 24, učitel, MB



Realisté

4 Jana Marková, 40, majitelka společnosti, MB

17 Miloslav Kašpar, 47, živnostník, Bělá

25 Josef Klein, 32, lékař, MB



SPORTOVCI

5 Vladimír Sedláček, 48, fotbalový trenér Klášter Hradiště

10 Matěj Falta, 27, profesionální fotbalista, MB

11 Pavlín Jirků, 61, rozhodčí, MB

17 Pavel Drápela, 57, trenér, MB

20 Lucie Grygarová, 41, trenérka, MB

23 Michal Sedláček, 28, profesionální fotbalista, MB

27 Edita Sedláčková, 46, administrativní pracovnice, MB

31 Marek Sedláček, 25, profesionální fotbalista, MB



Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)

12 Jan Páša, 57, dispečer, Luštěnice