Zatímco loni zdražila voda o šest procent, tentokrát je navýšení ceny v porovnání s předchozím rokem více než dvojnásobné. Ředitel VaK Mladá Boleslav Vladimír Stehlík je však s výsledkem jednání a konečnou cenou spokojen. „Dopadlo to lépe, než jsme čekali. Jsem rád, že jsme výsledné zdražení udrželi pod roční inflací a pohybujeme se spíše na spodní hranici toho, jak šla cena nahoru jinde. Navíc jsme nemuseli zdražovat v průběhu letošního roku,“ řekl pro ČTK Stehlík.

Cena vody je složena z vodného a stočného. Vodné znamená množství vody, která do domácností přiteče, v tomto případě zaplatí odběratelé v Mladé Boleslavi 65,86 korun za kubík vody. Stočné je množstvím vody, které odteče do kanalizace a následně do čističky odpadních vod. Za tu domácnosti zaplatí v příštím roce 55,74 korun za kubík. Součet obou položek činí výslednou částku 121,60 korun za kubík vody. Oproti loňsku jde o navýšení téměř o 13 procent.

Vodárenské firmy zdražují vodu napříč zemí. Částka v Mladé Boleslavi nepatří k těm nejvyšším. Například v minulém týden rozhodlo představenstvo společnosti Vodárny Kladno - Mělník o tom, že vodné a stočné v těchto městech a jejich okolí od ledna zdraží ze 115 na 140 korun za metr krychlový.