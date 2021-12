Advent je tradičně také časem dobročinnosti a pomoci těm, kteří na to sami nestačí. A to platí v případě zvířecích přátel. Boleslavský magistrát proto vyhlásil sbírku pro zvířecí útulek, která začne v pondělí 6. a potrvá do 17. prosince. V rámci ní své dobré srdce mohou ukázat i obyvatelé Boleslavi a okolí.

Relativně nový zvířecí útulek vznikl z bývalé hájovny nedaleko Března. | Foto: archiv útulku

Dary je možné přinášet na recepci mladoboleslavského Domu kultury, kde budou dary do sbírky přebírat denně od 8 do 12 a od 13 do 16.30 hodin. „Jedná se o materiální sbírku, která bude probíhat do 17. prosince, a lidé mohou darovat psí granule, konzervy, pamlsky, ale i pelíšky, teplé deky, obojky, vodítka, misky nebo úklidové a dezinfekční prostředky,“ řekla mluvčí magistrátu Šárka Charousková. Samotní zástupci útulku upřesňují, že rádi uvidí kvalitní granule, fleecové deky, dřevitou vlnu, antiparazitní obojky, ale také třeba tablety na odčervení.