Jemníky - Něčí nezodpovědnost málem způsobila opět přelití nádrže v příměstské části Mladé Boleslavi. Od pondělního podvečera museli hasiči vodu odčerpávat do kanalizace.

Příměstskou část opět po vydatném dešti ohrožuje voda z místního kalu.



Po zhruba dvou týdnech, kdy při bleskové povodni hráz nádrže přetekla a několik domů se ocitlo pod vodou, prožívají místní obyvatelé další těžké chvíle.



„V pondělí navečer jsme byli povoláni do Jemník, kde se opět hladina v nádrži výrazně zvyšovala," uvedl František Mach velitel zásahu hasičů.



Vzhledem k vydatnému dešti se hladina vody zvýšila až po okraj a bezpečnostní přepad svedený do kanalizace vodu nestačil pobírat.



„Někdo po našem předchozím zásahu opět vrátil stavidla do původní polohy a tím se nádrž už před deštěm naplnila nad doporučenou mez," řekl s neskrývaným údivem nad něčí nedbalostí další z hasičů Bohumil Horáček.



Podle jeho slov opět nebyla v nádrži dostatečná rezerva pro vodu stékající sem při dešti z okolních svahů.



Chyba je v nesystémovém řešení. Nikdo nereaguje na aktuální situaci a včas neupustí dostatečné množství vody z nádrže.



Už v pondělí večer začali hasiči z Mladé Boleslavi a dobrovolní hasiči z Podlázek odčerpávat vodu z nádrže, aby se zabránilo jejímu přelití.



„Zaměstnanci společnosti Compag zavezli více jak 500 kusů protipovodňových pytlů a spolu s občany Jemník začali stavět přehrazení, aby v případě přelití byla voda svedena mimo obytné domy," dodal jednatel společnosti Compag Miloslav Neuman.

V Jemníkách zasahovali od pondělí profesionální hasiči z Mladé Boleslavi a následně pomáhali také dobrovolní hasiči z Podlázek.



Velitel zásahu popsal v úterý ráno aktuální dění na místě. Podle jeho slov se hladina v retenční nádrži stále zvyšuje, a proto je nutné vodu odčerpat do kanalizace.



„V dolní části hrozí zatopení rodinných domů. V nádrži nebylo před deštěm odpuštěno dostatečné množství vody, a proto je nutný zásah hasičů," řekl velitel zásahu František Mach.

V úterý ráno, po vyhodnocení situace, požádali hasiči o pomoc také hasiče z mladoboleslavské automobilky Škoda.



Ti na místo přivezli velké čerpadlo, s jehož pomocí se podařilo dostat z nádrže víc vody, než kolik jí tam přitékalo.



„Čerpadlo, které jsme sem nasadili, dokáže při plném výkonu čerpat až devět tisíc litrů za minutu," řekl jeden z hasičů z automobilky.