Zelený park nyní připomíná spíše prašnou Saharu. „Plánovali jsme stavbu tak, aby mohli obyvatelé přilehlých bytů trávit léto ve vnitrobloku, pozdní zatravnění a červencové přívalové deště však způsobily, že plocha vypadá tak, jak vypadá,“ uvedl primátor Jiří Bouška. Dle jeho slov probíhaly práce podle plánu, ale stavební firma si ukousla příliš velké sousto a v dubnu již bylo jasné, že se práce nestihnou dokončit včas.

Největším problémem je nevydařená elektrická přípojka, která by měla zásobovat zavlažovací systém. Na její opravě se usilovně pracuje. Nyní jsou práce stále v rukou stavební firmy, město se ale rozhodlo zasáhnout. „Vážné přemýšlíme nad tím, že by město převzalo projekt, aby byl vnitroblok co nejdříve otevřen veřejnosti,“ sdělil Bouška. Na otázku, kdy k tomu dojde, však nemohl zatím odpovědět. Stavební firmu nemotivuje ani pokuta 19 tisíc korun denně, která jim od druhé poloviny dubna nabíhá.