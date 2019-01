Mladoboleslavsko - Až do konce měsíce se musí cestující na železnici připravit na drobné komplikace, způsobené hned několika výlukami.

Vlaková výluka, ilustrační foto. | Foto: Lucie Janečková

Ty se dotknou i Mladoboleslavska, protože Správa železniční dopravní cesty opravuje trať v úseku Mšeno Mladá Boleslav a vzhledem k současné dlouhodobé výluce v úseku z Mělníka do Mšena je náhradní autobusová doprava zajištěna v celém úseku, tedy z Mělníku až do Mladé Boleslavi.

Další tratí, kde jsou vlaky nahrazeny autobusem, je úsek z Bakova nad Jizerou do Mnichova Hradiště. Tady výluka potrvá do 31. října do 16.45 hodin.

Rychlíky linky R3 Praha Mladá Boleslav Turnov Tanvald a opačně budou nahrazeny autobusy z Boleslavi hl.n. do Turnova a opačně.