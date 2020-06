Možná jste si povšimli, že je před knihovnou v Mladé Boleslavi umístěna biblioschránka. Víte ale také k čemu slouží?

Biblioschránka | Foto: Deník / Zuzana Kodrlová Zelenková

Do tohoto speciálního boxu se vracejí knihy v době, kdy je knihovna uzavřená, tedy mimo otevírací hodiny. Její funkce je však založená na důvěře, protože čtenář nebude mít vrácení svazku potvrzeno. Do 10 hodin by však měl být odepsán z čtenářského konta. A tam se také generují případné poplatky z prodlení. Takže se případnému placení nevyhnete při příští návštěvě instituce. Knihy klasicky nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.