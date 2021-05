"Je dnes výrazně silnější provoz," okomentoval situaci muž, který hlídal přechod u Boleslavská střední a základní soukromé školy na Viničné ulici. "Mají teď i problém zaparkovat, musí tu kroužit, než dítě vysadí," dodal.

Podobná situace byla také před Základní školou doktora Edwarda Beneše. "Je dnes silnější provoz, ale řidiči jsou zároveň ohleduplní," zmínil Peter Rohovenský, který u školy také dával pozor na přechodu, aby děti mohly bezpečně přejít.

"Jsem v penzi a tohle je brigáda, hlídáme tady hodinu ráno a pak také odpoledne," dodal muž.

Před samotnými školami bylo samozřejmě živo. Žádný větší ryk, jako třeba prvního září, zde však nezavládl. Děti chodily spořádané do školy. Někdo vysedával na lavičce díky tomu, že ráno pěkně hřálo sluníčko. Všichni také přicházeli v rouškách. Nebo se o to alespoň snažili. "Řekni mámě, že nemám roušku a vezmi mi ji," halekal jeden chlapeček na svého bratra, který ještě stál u auta s rodiči, kteří oba chlapce do školy přivezli. Žádné větší komplikace však první ráno bez rotační výuky nepřineslo.