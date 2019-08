V redakci Boleslavského deníku se sešlo hned několik zajímavých názorů lidí, které hodnotily kvalitu místních veřejných záchodků. Často pak byly skloňovány toalety v parku Na Výstavišti nebo ve Štěpánce.

„Hnus, na pracovním úřadě by se určitě někdo našel, kdo by mohl tyto prostory hlídat i jako brigádu. To je o zamyšlení. Je to smutné, když se o městě píše negativní vyjádření,“ hodnotila kvalitu paní Mirka.