/FOTO, VIDEO/ Revoluce v systému využívání celkem sedmi veřejných toalet v Mladé Boleslavi začíná. Kovové boudy budou kvůli vandalům a bezdomovcům zpoplatněny. Právě to se chystá na příští dny a celé by to mělo nově začít fungovat zhruba za měsíc. Oznámil to primátor Jiří Bouška.