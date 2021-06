Tentokrát jsme prošli toalety ve Štěpánce, na Výstavišti, u obchodního centra Bondy, na autobusovém nádraží a pak přímo v obou obchodních centrech.

Veřejné toalety, které provozuje město, tedy ony železné budky rozeseté v různých ulicích, vypadají lépe. Nezapáchají a nejsou ani tak znečištěné jako dříve. Na všech však chybí toaletní papír, mýdlo i ubrousky na ruce. Zrcadla jsou většinou poškozená a na přebalovací pult by asi dítě jen tak někdo nepoložil. Toaletám by prospělo, kdyby byly opět zpoplatněné. To však město rozhodně nechystá.

Zpoplatnění bylo neefektivní

„Záchodky byly dříve zpoplatněné - respektive byly na desetikorunu, ale ukázalo se to jako neefektivní, protože je pořád někdo demoloval - vypáčené dveře a podobně. Těchto buněk je v Mladé Boleslavi 7, další veřejné záchodky jsou ještě v parkovacím domě na Staroměstském náměstí,“ popsala stav záchodků boleslavská mluvčí Šárka Charousková.

Fotografie veřejných záchodků z roku 2019:

Obecně se podle ní úroveň veřejných WC zlepšila od chvíle, kdy je do své správy převzala před pár lety Městská společnost sportovní a rekreační areály (SARA). Dříve se o ně staral Compag. Jejich stav je pravidelně kontrolován a uklízí se denně, pokud je to potřeba, tak i častěji.

Bez mýdla i bez papíru

Mýdlo ani toaletní papír zde však nejsou ani nebudou. Brali si je nenechavci. „Je to značně neefektivní a nevydrželo to tam, proto mýdlo ani toaletní papír na toaletách nejsou. Veřejná WC jsou bohužel oblíbeným útočištěm především narkomanů, proto není jiná cesta než častá kontrola stavu, což je poměrně nákladné a město to samozřejmě dotuje,“ doplnila Charousková.

Kam si tedy v Boleslavi odskočit? Ideálním místem jsou obchodní domy. Tamní toalety jsou vždy čisté, nezapáchají. Nechybí na nich toaletní papír, mýdlo, dezinfekce a dokonce ani krém na ruce. Podobně dobře jsou na tom i veřejné toalety na autobusovém nádraží. Ty lze využít za drobný poplatek pět korun.

Veřejné toalety najdete i v dalších městech. Například v Benátkách nad Jizerou jsou přímo na autobusovém stanovišti Na Burse. Bývají vždy čisté a za jejich využití se neplatí. Nově zrekonstruované toalety pak jsou i v Mnichově Hradišti, kde prošly rekonstrukcí spolu s vlakovým nádražím.