Venkovní koupaliště se lidem otevře nejspíše 15. června

Mladá Boleslav – S otevřením venkovního koupaliště nespěcháme, lidé často využívají vnitřní bazén, čekáme na dlouhodobější hezké počasí. To by mohlo teoreticky nastat již příští víkend 15. června. Nejzazší termín pro otevření koupaliště je potom 1. července. Řekl to primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati.

Někdy město otevíralo venkovní koupaliště už v polovině května. „Co máme krytý bazén, tak se přiznám, že na to tak nespěcháme. Bazén má i venkovní terasu, lidé se tam mohou jít i slunit," řekl Raduan Nwelati. Podle jeho slov se tak město snaží otevírat koupaliště až v době, kdy je počasí stabilní. „Dva dny je 30 stupňů, pak týden ošklivo. Poslední dobou je venkovní koupaliště více navštěvované až kolem 28 stupňů, ještě 25 stupňů nikoho neláká, proto na to nespěcháme," vysvětlil. Město však dotazy zaznamenalo. „Lidé se ptali, kdy koupaliště otevřeme, když byla hezká neděle. Tento víkend neotevřeme, od pátku má být někde ošklivo. Příští víkend, pokud bude hezky, zahájíme sezonu," řekl náměstek Jiří Bouška. Ten uvedl, že venkovní koupaliště prošlo řadou rekonstrukcí: na místě je nová dětská trampolína, která je velmi oblíbená; dále se už lidé neoznačují páskami, ale procházejí skrze turnikety. Vedle toho je u kiosku zámková dlažba. „Ceny necháváme stejné," dodal Jiří Bouška k výši vstupu na koupaliště.

Autor: Jakub Šťástka