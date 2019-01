Mladá Boleslav /FOTOGALERIE/ - Rekonstrukce Staroměstského náměstí v centru Mladé Boleslavi nabere značné zpoždění. Průzkum archeologů potrvá nespíš až tři měsíce!

Zjišťovací archeologický výzkum v části Staroměstského náměstí, kde se plánuje stavba podzemního parkovacího domu, na značné části této plochy zachytil souvislé doklady sídlištních aktivit od mladší doby kamenné (12. století) až do novověku.

Před výstavbou parkovacího domu zde proto bude nutné provést časově i finančně náročný předstihový záchranný archeologický výzkum, který bude muset zaplatit město.

Tři až čtyři měsíce

Cenu i další podrobnosti kolem chystaného výzkumu upřesní závěrečná zpráva archeologů koncem měsíce, ale předběžně odhadují dobu trvání výzkumu na tři až čtyři měsíce. Boleslavskému deníku to řekl náměstek primátora Mladé Boleslavi Adolf Beznoska.

„Stále však trvá šance, že by to nemuselo zásadně oddálit plánované zahájení rekonstrukce Staroměstského náměstí na podzim letošního roku. Bude to záležet na skutečné délce výzkumu i na jeho finanční náročnosti. Město jej bude muset zaplatit ze svého rozpočtu. Myslím si, že město by mělo prostředky získat, pokud chceme dokončit rekonstrukci Staroměstského náměstí v termínu 31. srpna až 30. září 2010,“ řekl našemu Deníku Beznoska.

Peníze na parkovací dům i za cenu úvěru?

Město parkovací objekt na Staroměstském náměstí nutně potřebuje i vzhledem k tomu, že firma Activ chystá výstavbu parkovacího domu na stávajícím parkovišti na nedalekém Komenského náměstí. Po dobu výstavby se proto v této lokalitě dočasně výrazně sníží počet parkovacích míst.

„Peníze na parkovací dům na Staroměstském náměstí prostě musí být, těch několik desítek milionů sehnat musíme i za cenu, že bychom si vzali úvěr. Parkovací pozice tam musíme mít, protože během stavby ubudou parkovací pozice na Komenského náměstí,“ zdůraznil Beznoska.

I u této stavby lze navíc předpokládat, že zde archeologové najdou řadu cenných objevů. Vedení města si je vědomo hrozícího nedostatku parkovacích míst a jedná hned o několika variantách řešení.

Konec pohodlí!

Vše bude záležet na závěrečné zprávě archeologů i návrhu dalšího postupu. Jak velký problém s parkováním nastane záleží také na tempu příprav a výstavby parkovacího domu na Komenského náměstí, který má v režii firma Activ.

„Musíme se s tím poprat a nějak to vymyslet. Nebude to ale asi nějaké to absolutní pohodlí pro automobilisty, budou muset zřejmě po určitý čas počítat s větší docházkovou vzdáleností,“ dodal Beznoska.

Jedním z možných řešení je šance na získání dotace pro vybudování parkovacích míst v Ptácké ulici a výtahu od tohoto parkoviště nahoru na Karmel.