Mladoboleslavsko, FOTOGALERIE, SLEDUJEME - Hladina Jizery na Mladoboleslavsku pomalu klesá. Při své kulminaci dosáhla 383 centimetrů.

K výšce hladiny řeky Jizery protékající Mladoboleslavskem směřují v těchto dnech své zraky lidé bydlící poblíž největší boleslavské řeky. Strašák v podobě povodní je velký. Hladina Jizery na Mladoboleslavsku ale od sobotní 14. hodiny začala klesat (viz aktualizovaný přehled hladiny a průtoku Jizery dole).

Voda se drží v korytě

Jizera na Mladoboleslavsku se podle Jaroslava Bechyně z Povodí Labe zatím drží ve svém korytě. "Neočekáváme ani to, že by došlo k vyhlášení prvního stupně povodňové aktivity," řekl Deníku Bechyně. Ten se právě v Bakově vyhlašuje při dosažení výšky 480 centimetrů (cm).

Během pátku dosáhla hladina Jizery v Bakově nad Jizerou, kde Český hydrometeorologický ústav měří výšku hladiny a rychlost průtoku vody korytem, 383 centimetrů. Při této kulminaci ve tři hodiny ráno protékala masa vody rychlostí 97,7 metrů krychlových za sekundu.

Od této doby naštěstí hladina jen klesá. Podobně tomu bylo také v Předměřicích nad Jizerou. Tam Jizera kulminovala v pátek kolem poledne. Hladina dosáhla výšky 277 cm při průtoku 93 m3/s.

V pátek dopoledne zasedala povodňová komise města Mladá Boleslav, aby zhodnotila stávající stav řeky Jizery. Podle všech informací v současné době pravděpodobně nehrozí vylití řeky z koryta a povodňové stavy.

Předpověď: K povodní na Mladoboleslavsku by dojít nemělo

Předpovědi počasí jsou takové, že by k výraznějšímu vzestupu hladiny nemělo dojít. Vše bude záležet na úhrnu srážek. „V současné době je voda v korytě řeky Jizery a zatím se neblíží ani k prvnímu povodňovému stupni. Tak by to mělo pravděpodobně zůstat i v sobotu,“ řekl Jaroslav Bechyně.

„Přesto městská policie bedlivě monitoruje okolí řeky a odborníci sledují vývoj hladiny vody. Povodňová komise je samozřejmě připravena ihned v případě potřeby zasednout a reagovat na vývoj situace,“ řekla Boleslavskému deníku mluvčí města Mladá Boleslav Hana Koišová.

Aktuální informace Povodí Labe dokladují, že řeka v Železném Brodě kulminovala ve čtvrtek večer a jen na krátkou dobu dosáhla 1. povodňového stupně. V Bakově nad Jizerou byla v pátek v časných ranních hodinách na úrovni kolem 380 cm, tedy ještě zhruba metr pod úrovní prvního povodňového stupně. V současné době na obou místech hladiny mírně klesají.

Modelové předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu předpokládají pokles hladiny Jizery i během víkendu a do neděle 8. března ráno by výška hladiny v Bakově měla klesnout z pátečních zhruba 360 centimetrů na 268 centimetrů.

Speciální letáky do povodňových oblastí

„Situaci jsem konzultoval s odborníky, a ti mi řekli, že ve středních polohách už téměř žádný sníh není, a proto řeku nijak neohrožuje. Řeka by měla pojmout i vodu z případně rychle tajícího sněhu na horách. Problém by však mohl nastat, kdyby začalo výrazně pršet,“ řekl primátor Mladé Boleslavi Raduan Nwelati.

Součástí preventivních opatření města bude i letáček s potřebnými informacemi a radami, který bude v nejbližších dnech doručen lidem žijícím v ohrožených územích podél řeky v katastru města.

„Na letáčku je vysvětlení jednotlivých stupňů povodňové aktivity a informace pro lidi z povodňových oblastí, na koho se mohou obracet a kde získají informace. Letáčky rozdáme během pátku a soboty lidem bydlícím v okolí Jizery,“ řekl Nwelati.

Jizera - výška hladiny a průtoky (měřená místa Mladoboleslavsko):

Bakov nad Jizerou v neděli 8. března:

01:00 hodin - 319 cm | 67.6 m3/s.

06:00 hodin - 313 cm | 65.1 m3/s.

12:00 hodin - 294 cm | 57.2 m3/s.

Bakov nad Jizerou v sobotu 7. března:

06:00 hodin - 338 cm | 76 m3/s.

12:00 hodin - 321 cm | 68,5 m3/s.

14:00 hodin - 317 cm | 66,8 m3/s

15:00 hodin - 302 cm | 60,4 m3/s.

18:00 hodin - 317 cm | 66.8 m3/s.

21:00 hodin - 316 cm | 66,3 m3/s.

Předměřice nad Jizerou v neděli 8. března:

01:00 hodin - 238 cm | 65.4 m3/s.

06:00 hodin - 239 cm | 66.1 m3/s.

12:00 hodin - 234 cm | 62.8 m3/s.

Předměřice nad Jizerou v sobotu 7. března:

06:00 hodin - 258 cm | 79 m3/s.

12:00 hodin - 250 cm | 73,5 m3/s.

14:00 hodin - 248 cm | 72,1 m3/s.

15:00 hodin - 240 cm | 70,1 m3/s.

18:00 hodin - 241 cm | 67.4 m3/s.

21:00 hodin - 238 cm | 65,4 m3/s.

Modely ČHMÚ předpovídají na sobotu pozvolné klesání vodní hladiny v obou těchto měrných místech s tím, že v neděli odpoledne by naopka mělo dojít ke zvýšení hladiny o několik desítek centimetrů.

Tomáš Ježek, Pavel Svačina