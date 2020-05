„Z mého pohledu byli bakovští obyvatelé ohleduplní. Bylo pár drobností, ale řešilo se to upozorněním, domluvou, nebylo to nic závažného,“ předeslal pochvalně Aleš Konývka.

Nedá se však prý říct, že by ubylo přestupků. Na druhou stranu ale podle velitele bylo hodně znát, že trávili většinu časy doma, nikde se moc nepohybovali. „Zvládli to dobře,“ zhodnotil velitel.

Pro samotné strážníky to bylo rovněž nestandardní období. „Strážníci se proměnili spíše v asistenty, kteří se kromě dohledu nad dodržováním vládních opatření a veřejného pořádku věnovali spolupráci s vedením města při realizaci opatření města, zajištění uzávěr hřišť a sportovišť a následně i předávání informací nebo materiální pomoci mezi občany a městem,“ shrnul.

Běžné činnosti, jako jsou odchyty ztracených domácích mazlíčků nebo pokutování špatně parkujících řidičů, se však ani v době stavu nouze nevyhnuli. A došlo i zloděje.

V polovině dubna vyjížděli strážníci uprostřed noci do průmyslového objektu v ulici Na Výsluní. Místní ostraha si totiž na kamerách povšimla člověka, který v areálu neměl co dělat. Strážníci s ostrahou prošli areál, až výtečníka cizí státní příslušnosti objevili. Ten následně putoval do rukou Policie ČR – i s materiálem, jež se odtud snažil odcizit.

Na konci dubna pak strážníky zaměstnal stopař, kterému povinnost roušky nic neříkala. A ani s oblečením to nepřeháněl. Na telefonické oznámení občanky vyjela hlídka na parkoviště k budově místní pošty, kde bosý muž cizí národnosti – oblečený pouze do kalhot – stopoval projíždějící vozidla. „Při prvotním rozhovoru jevil známky psychické poruchy a neměl u sebe žádné doklady,“ poznamenal velitel.

Strážník tak na místo přivolal hlídku Policie ČR, do jejíž příjezdu se pokoušel muže udržet stranou od ostatních občanů a zjistit jeho totožnost. To se nepodařilo ani po příjezdu hlídky stáních policistů. Zvláštního stopaře nakonec odvezla za asistence policistů sanitka k lékaři.