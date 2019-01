Mladá Boleslav - Stovky návštěvníků přilákal v sobotu Velikonoční jarmark, který se odehrával nejen na Českobratrském náměstí, ale také na Karmeli a ve Sboru českých bratří.

Kromě spousty stánků, v nichž si zájemci mohli vybrat od tradičních frgálů přes pečené sýry, koření, dřevěné hračky až po kvalitní víno oceněné na vinných trzích, na jarmarku nechyběla ani pravá velikonoční nabídka.

Koupit se dala také pomlázka s barevnými pentlemi, dřevěná řehtačka, která při velikonočním koledování doplňuje zpěvy koledníků, svíčky s velikonočními motivy, malované kraslice i další tradiční dekorace.

Avšak bezesporu největším lákadlem byla dvě dvouletá medvíďata Hugo a Baruška, která se před návštěvníky neustále předváděla. Nejenže poslušně chodila do kolečka, ale také si roztomile lehala na zem, sedala si a za své vystoupení pochopitelně do ošetřovatelů očekávala laskominu. Vždy ji dostala, a to v podobě sladkých piškotů.

Děti, které měly rády adrenalin, si mohly zase vyzkoušet střelbu z kuše na hrad nebo se mohly svézt na poníkovi a malém kolotoči.