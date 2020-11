Chystání výstavy, o níž není jasné, že opravdu bude, má trochu hořkou příchuť. Zvlášť s přihlédnutím k tomu jak úspěšná byla ta loňská. Přišlo na ni neuvěřitelných pět tisíc lidí a zdaleka se nejednalo jen o místní. Do Zvířetic se sjížděli lidé z celé republiky, i ze zahraničí.

„V půlce prosince jsme se dostali na seznam adventních adres a měli jsme zákazníky z Polska, nebo třeba z Francie,“ popsal jeden z pořadatelů, Petr Čáslavský a dodal: „Byl bych rád, kdybychom i letos výstavu otevřeli. Je mi jasné, že by to tentokrát bylo pro region Boleslavska a pro místní rodiny.“

To, zda se výstava opravdu bude moci uskutečnit, ukáží následující dny, vývoj epidemie a rozhodnutí vlády. Původně měla začínat 28. listopadu. Petr Čáslavský ale počítá se všemi možnými variantami. Výstava betlémů by například mohla být kratší, čtrnáctidenní, nebo naopak prodloužená až do ledna. „Jsem velký optimista a doufám, že na začátku prosince v rámci uvolnění něco budou muset pustit. Jsme soukromé zařízení, které pořádá soukromé akce, počítáme, že bychom mohli pouštět třeba skupinky po 10 lidech,“ doufá Petr Čáslavský.

Součástí akce by pak měla být také nejrůznější řemeslná okénka, Hrčířský dvůr měl v plánu podpořit také školy. Podobně jako v létě, i během adventu mělo být venku podium, na němž by mohly vystupovat. Vzhledem k zákazu shlukování na veřejnosti od tohoto záměru pořadatelé však již definitivně upustily.

Letošní sezóna i jinak byla pro Hrnčířský dvůr poměrně špatná „Co se týče hospodářského roku, tak to je strašný, měli jsme v podstatě dva měsíce na jaře, dva na podzim, pro nás to znamená půl roku bez peněz,“ zmínil Čáslavský. Podle jeho zkušeností na tom nejsou nejlépe ani jiní řemeslníci, ti často živnost buď utlumili, nebo přešli do jiného oboru.