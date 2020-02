„Hotelová část má přes padesát lůžek. Několik jich využívají policisté z jižních Čech, kteří posílili zdejší poddimenzované stavy,“ připomněl náměstek primátora Robin Povšík. Policistů je zde osm. Zbylá lůžka by mohla být k dispozici právě studentům.

Město si od takového kroku slibuje i určité oživení Staroměstského náměstí, kde hotel stojí.

Jak vše dopadne, ukáží následující týdny. Zástupci školy se v hotelu již byli podívat a nyní vyhodnocují technickou dokumentaci, kterou si vyžádali. Mezi oběma stranami prý panuje dobrá vůle. Otázkou ale je, zda se dohodnou na finančních podmínkách.

„Nyní nemáme žádné konkrétní informace. Zástupci školy navštívili objekt a jednají s městem,“ uvedla mluvčí školy Hana Loskot. Celá záležitost je podle ní otevřená, škola by však prý velmi uvítala, kdyby došlo k dohodě.

Město Věnec koupilo v září za 54 miliónů korun. Polovinu kupní ceny zaplatilo bývalému majiteli, společnosti Alafia Centrum, na podzim, druhou polovinu zaplatí letos. Primátor Raduan Nwelati (ODS) k investici řekl, že je správná. Měla totiž hlavně zabránit, aby se z hotelu stala další ubytovna.

Když město nemovitost kupovalo, o jejím využití nemělo jasno. Spekulovalo se třeba, že by interiéry mohly být laděny do stylu 30. let a nabízet zážitkové ubytování.