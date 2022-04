Podle jeho informací vstupují mladoboleslavská včelstva do své třetí sezóny v dobré kondici.

V pondělí 25. dubna dubna se u městské včelnice poprvé letos sešli i členové včelařského kroužku. Ten je bezplatně přístupný komukoliv, kdo se jako laik chce seznámit se životem včel, nebo si naopak chce pořídit vlastní včelstva.

Kroužek se u městské včelnice schází každé pondělí od 16 do 18 hodin. Přihlašování není nutné, a tak stačí vždy v pondělí dorazit na 16. hodinu do Klementinky či přímo do její zahrady.

Vrcholem včelařské sezóny je pak sklizeň a vytáčení medu.