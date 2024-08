Obec Jabkenice je známá především tím, že se do ní přistěhoval národní skladatel Bedřich Smetana ve svém období hluchoty. Zde, obklopen svými nejbližšími, složil svá nejvýznamnější díla. Zahrál si také jako jeden z prvních na místní varhany, které se nachází v kostelu Narození Panny Marie z přelomu 13. a 14. století.

Přestože je kostel již několik let uzavřen, podařilo se ho otevřít v rámci příprav na Smetanovy Jabkenice, hudební festival pro slyšící i neslyšící. Dobrovolníci se snažili vrátit k životu varhany, ty jsou však v katastrofálním stavu. Po jejich rozeznění v rámci festivalu však všechny přítomné přesvědčily o tom, že stojí za záchranu.

Varhany v roce 1882 sestrojil Antonín Mölzer starší z Kutné Hory. Pořizovací cena stroje byla tehdy 720 zlatých. Tento významný nástroj má detailně vyzdobené skříně a samostatně stojící hrací stůl v parapetu kruchty. Vzácné profilované pedálové klávesy mají terciové složení rejstříku.

Nyní však varhany trápí zoxidované osy kuželek, kvůli čemuž se zasekávají. Dřevěné části píšťal jsou rovněž v rozkladu, do pedálů se pustil červotoč. Přestože se zdají být tyto problémy fatální, restaurátoři potvrdili, že je nejvyšší čas na jejich záchranu. Proto vznikla sbírka na webu Donio s názvem Rozezvučme ztichlé varhany ve Smetanových Jabkenicích, kde mohou nadšenci do historie a hudby přispívat až do poloviny září.

Na obnovení varhan spolupracuje také Varhan Orchestrovič Bauer, český hudební skladatel, dirigent a hudebník, který se podílel na skladbách k mnoha filmům a byl čestným hostel festivalu.