Šéf odborů dále připomíná, že zaměstnanci mohou počítat ještě s dalšími pěti tisíci, které dostanou ve formě bodů do takzvané cafeterie benefitů. Jeden bod má hodnotu koruny – s tím, že uplatnit toto platidlo lze na ledacos, ale pouze u smluvních partnerů a za stanovených podmínek. Body si pak mohou zaměstnanci „přivydělat“ sami i spoluprací na různých programech – aktuálně jde třeba o tisícovku za předložení dokladu o očkování proti chřipce (jehož absolvování firemní poliklinika nabízí zdarma); stále také platí nabídka příspěvku za aplikaci posilující dávky vakcíny proti koronaviru. Tyto prostředky se nedaní.

Obory dále připomínají změny přímo na pracovištích, které by zaměstnanci měli ocenit. Mimo jiné jde o zlepšení firemního oblečení (včetně fasování teplých mikin) či rozšíření nabídky stravy i nápojů nebo možností rekreace a rekondičních aktivit. Na jednotlivých pracovištích se také dělají konkrétní projekty, vycházející přímo z návrhů zaměstnanců. Ti se tak dočkali třeba klimatizací, zastínění světlíků, nových laviček, židlí, stolů, ale i kuchyňského vybavení. Nově také vznikají odpočinkové kouty, ve které se proměňuje někdejší zázemí dříve vyhrazené pro kuřáky. Ti mají smůlu: ve Škodě Auto se nekouří; povoleno to už v rámci areálu není nikde.

Milníky ve výrobě aut i komponentů

Jakkoli je nynější doba složitá a i na průmysl doléhají dopady energetické krize, Škoda Auto hlásí úspěch, když se čerstvě pochlubila dosažením hned tří významných milníků. Jsou jimi vyrobení 750 tisíc SUV Kodiaq, čtyř milionů motorů EA211 a patnáctimilionté převodovky aktuální generace, jež se montují nejen do škodovek, ale i do vozů dalších značek koncernu. Zmiňovaný motor s hliníkovým blokem, který hlavní závod v Mladé Boleslavi produkuje od roku 2012 a vyrábí se ve čtyřech tříválcových variantách a dvou čtyřválcových (vždy MPI a TSI) pohánějí také volkswageny, seaty a audiny. Bezmála sedm stovek zaměstnanců, kteří se na produkci motorů podílejí, zhotoví za den 2,5 tisíce agregátů. Do jubilejního čísla převodovek firma podle slov mluvčí Martiny Špittové počítá jak ty manuální MQ/SQ100 Mladé Boleslavi a větší typu MQ200, tak i automatické z Vrchlabí.

Člen představenstva společnosti pro oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus chválí: „Tyto tři milníky v oblasti výroby jasně dokazují vysokou výkonnost našich zaměstnanců.“ Uvedená čísla jsou podle jeho slov nejen oceněním samotných škodovek, ale také potvrzují význam výroby komponentů pro koncern Volkswagen. Dosažené úspěchy Oeljeklaus v nynějších obtížných časech označil za „nejlepší motivaci, abychom se naplno pustili do dalších výzev.“