/FOTO/ Je nejvyšší čas začít se připravovat na vánoční svátky. Nejedná se o vtip. Do Vánoc zbývá 149 dnů a města na Boleslavsku už nyní shání stromy, které budou zdobit náměstí během adventu.

Benátky nad Jizerou oficiálně zveřejnily žádost na svém Facebooku. Shání strom, který bude zdobit prostranství Na Burse. Majitelé krásně rostlých stromů, kteří se jich z nějakého důvodu potřebují zbavit, se mohou hlásit Radkovi Lacinovi ze Správy městských lesů.

Také Mladá Boleslav hledá svého favorita, dokonce již od začátku letních prázdnin. Do konce srpna se mohou ozvat zájemci Markétě Bobeničové, referentce oddělení služeb. Vybraný strom bude od první adventní neděle zdobit Staroměstské náměstí.

A jak by měl ideální kandidát vypadat? Loňský smrk v Mladé Boleslavi měřil 16 až 18 metrů. Pocházel z Lažan nedaleko Turnova, kde ohrožoval stavbu v jeho blízkosti. Smrk z roku 2022 měřil 15 metrů a na náměstí cestoval z mladoboleslavské Dvořákovy ulice. Města nehledají co nejvyšší strom, ale měl by lahodit oku a být souměrný.