K podobné události došlo ve městě loni v srpnu. Tehdy vandal posprejoval toalety, převlékárny, ale i stromy na pláži u Jizery. Městu v důsledku jeho chování vznikla škoda v řádu desetitisíců korun. Případem se dokonce zabývala Policie České republiky. I tenkrát město vyzvalo prostřednictvím sociální sítě Facebook k tomu, aby se přihlásil kdokoli, kdo by měl informaci o pachateli, nebo cokoli viděl. Věc byla o to horší, že použitý sprej nebylo úplně snadné smýt.

„Loni se podařilo identifikovat dva mládežníky, kteří řádili u Jizery. Informaci jsme zveřejnili a do týdne to bylo vyčištěné,“ připomněl místostarosta Mnichova Hradiště Jan Mareš. Město tehdy mělo na oba teenagery usvědčující důkazy. Kdyby malůvky neodstranili, postoupilo by je policii.

Vedení radnice doufá, že i onen poslední případ nakonec dopadne stejně.