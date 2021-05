Čtyři velké katalpy nedaleko bývalých kasáren v Jičínské ulici někdo v loňském roce navrtal a nalil do nich herbicidy. Stromy ihned potom uschly.

Teď, po necelém roce od nepochopitelného činu, jsou zničené dřeviny pryč. Nahradily je stromy, které do Mladé Boleslavi přijely z Nizozemí. Nejde však o žádné malé sazeničky, stromům je již celých patnáct let. „Byla to pro nás trochu výzva, ještě nikdy předtím jsme takto staré a velké stromy nesázeli,“ uvedl Jiří Vrba z boleslavského oddělení správy městské zeleně.

V průběhu sázení se ale přišlo na to, že neznámému vandalovi tehdy nestačila pouze devastace katalp. Navrtal i dva javory, které stojí těsně u Jičínské ulice. Tyto stromy prozatím neuschly.

Případ poškozených stromů vyšetřovala Policie ČR, pachatel však nebyl dopaden. Městu Mladá Boleslav vznikla škoda téměř 150 tisíc korun.