V Bosni, pod kterou spadá Valečov, byla situace krizová už delší dobu, vedení obce se ale snažilo návštěvníky tolerovat. „Když začalo platit nařízení omezení pohybu, tak jsme uzavřeli hrad Valečov. Páska nebyla nic platná, lidé se tam hrnuli i tak,“ popsala místní starostka Hana Maudrová. Obec situaci ale i nadále trpěla a snažila se příchozím domlouvat. Během uplynulé soboty však pohár trpělivosti přetekl. V sobotu si návštěvníci dokonce rozdělali oheň v uzavřeném amfiteatru.

„Bylo zde tolik návštěvníků, že se nedalo rozeznat, kdo ke komu patří. Takový nával zde nebývá ani v létě. Já jsem pak přišla na parkoviště ve chvíli, kdy tam přijelo auto plné mladých Italů. Nakonec jsem volala panu Knoblochovi z krizového štábu, který mi řekl, že mají to samé v Drábských světničkách,“ popsala sobotní situaci Maudrová, podle které vycházky v přírodě a parcích, které vláda doporučuje neznamenají, že si lidé vyjedou 60 kilometrů od svého bydliště. A tak Boseň uzavřela parkoviště pod Valečovem.

„My jsme rádi, když k nám lidé jezdí, když se jim u nás líbí, ale teď je doba, jaká je. Máme tady plno seniorů. Naši lidé vycházejí jen v nejnutnějších případech,“ zdůraznila starostka.

Stejně tak všechna svá parkoviště uzavřelo Mnichovo Hradiště, a že jich tady mají opravdu hodně. Odtud se totiž dobře dostanete třeba do zmiňovaných Drábských světniček a do dalších koutů Českého ráje. O víkendu sem také přijely stovky turistů, aby si užili sluníčko. Ani oni nemysleli, na to, že cestování mezi městy v tuto chvíli není rozumné. „To nařízení říká, že by lidé měli vyjít do parku a ven, ale měli by se zdržovat v místě trvalého bydliště a to neznamená, že mají jezdit na výlety,“ uvedl místostarosta Mnichova Hradiště Jan Mareš.

V celém ORP (obec s rozšířenou působností) Mnichovo Hradiště v tuto chvíli není nikdo pozitivně testovaný na koronavirus a město by bylo rádo, aby tomu tak zůstalo i do budoucna. Proto přistoupilo právě k uzavření parkovišť.

„V těchto dnech také instalujeme dopravní značení, aby lidé nemohli nechávat auta jen tak u cesty. Pokud to jsou místní, Hradišťáci, tak si tam mohou vyjít na procházku,“ dodal Mareš.

Všechna nařízení nyní budou ve zvýšené míře kontrolovat policisté a to jak městští tak státní. A ne jinak je tomu i v Bakově nad Jizerou, kam by se nyní turisté mohli přesunout. Ale i tady mají smůlu.

„My jsme zavřeli všechny areály, volnočasový areál, nebo zřícenu hradu Zvířetice. Lidé o víkendu byli venku, nebylo to hektické, nebylo jich tolik,“ okomentoval současnou situaci bakovský starosta Radim Šimáně.

Husto bylo naopak v Dnebohu, ale i tady jsou nyní parkoviště uzavřená. „V sobotu to tady bylo celé obsazené, šlo o velkou koncentraci lidí,“ uvedl předseda osadního výboru Miroslav Šťastný. Naopak chataři prý nikomu až takové vrásky nedělají. Ti často přijeli už na začátku března a drží se na svých chatách a chalupách.

Uzavřená parkoviště:

pod Drábskými světničkami

ve Dneboze

na Olšine

u Jizery

Boseň uzavřela parking pod hradem Valečov